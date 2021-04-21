В МИД России сочли преждевременным обсуждение санкций против Мьянмы

Дипломатический потенциал урегулирования конфликта в Мьянме на данный момент не исчерпан, заявил глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев в беседе с РИА «Новости».

«Очевидно, что до конца не исчерпан дипломатический потенциал. Соответствующим образом намерены реагировать на возможные санкционные инициативы в СБ [ООН]», – отметил Ильичев.

Он также назвал преждевременным обсуждение возможного ввода в Мьянму миротворческого контингента. При этом представитель МИДа подчеркнул, что Москва осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в стране.

По словам Ильичева, для избегания дальнейшей эскалации ситуации Совету безопасности ООН следует и дальше настаивать на диалоге всех заинтересованных сторон. При этом важно придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела государства.

«Решение возникающих в стране проблем должны найти сами мьянманцы, а роль международного сообщества заключается в оказании им содействия в этом деле», – подчеркнул представитель министерства.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее стало известно, что при столкновениях силовиков и протестующих в Мьянме погибли 730 человек.