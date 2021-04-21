Украине предрекли «бессмысленный и беспощадный» бунт

Украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что из-за ухудшения социально-экономической ситуации Украину может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт. Об этом сообщает телеканал «Наш».

По его словам, в государстве о достоинстве «уже давно речи не идет».

«Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что граждане Украины давно уже не верят в «майданы», однако при этом на сегодняшний день в стране существует много не дискредитировавших себя политиков, которым украинцы могут поверить и за которыми могут пойти на протест.

«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — добавил он.

Кроме того, специалист сообщил, что у украинских граждан на данный момент есть понимание того, что их просто «кинули», причем это произошло дважды — в 2014 году и после выборов президента в 2019 году.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что политика украинизации приведет к развалу Украины.