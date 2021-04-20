Госдеп заявил, что нестабильность в отношения США и России вносит Москва

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга обвинил Москву в том, что она якобы вносит нестабильность в российско-американские отношения, сообщает ТАССТАСС.

«Я бы начал с того, какими хотели бы мы видеть наши отношения с Москвой. Как я уже говорил, мы хотели бы видеть стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Сейчас, без сомнения, в эти отношения привносится нестабильность и непредсказуемость», — сказал дипломат.

Он добавил, что Госдеп видит причины данной ситуации в действиях Российской Федерации и российского руководства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существуют определенные последствия недружественных мер со стороны Вашингтона, которые были приняты в отношении российского государства. Кроме того, по его словам, Россия прорабатывает меры в ответ. Песков также констатировал, что сейчас российско-американские отношения находятся в низшей своей точке.

Отношения Москвы и стран Запада в последнее время серьезно обострились по нескольким причинам, в том числе из-за ситуации в Донбассе, взаимной высылки дипломатов с рядом государств.

Так, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.