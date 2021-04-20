МИД Чехии объявит о новой высылке российских дипломатов, пишут СМИ

Министерство иностранных дел Чехии объявит о высылке новой группы российских дипломатов 21 апреля, пишет портал Seznam со ссылкой на источники в органах власти республики.

Отмечается, что на среду Прагой уже намечен план действий, в частности президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИД. По данным издания, кандидатом на этот пост является Якуб Кулганек.

«Как только Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах российского посольства», — говорится в материале.

Издание отмечает, что предстоящая высылка не должна коснуться самого посла России в Праге Александра Змеевского.

Также сообщается, что по информации чешского МИД, в настоящее время в российском посольстве в Праге остается 27 дипломатов и 67 техслужащих, тогда как в посольстве Чехии в Москве работают 5 дипломатов и 19 техслужащих.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.