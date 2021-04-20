Захарова предупредила, что РФ ответит на шаги Чехии по разрушению отношений

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Прага должна понимать, что Москва будет и далее отвечать на шаги Чехии, разрушающие отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек вызовет посла России в Праге Александра Змеевского.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.