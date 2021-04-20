Захарова предупредила, что РФ ответит на шаги Чехии по разрушению отношений

Прага должна понимать, что Москва будет и далее отвечать на шаги Чехии, разрушающие отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек вызовет посла России в Праге Александра Змеевского.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.