В Кремле призвали зарубежных партнеров отказаться от «массового антироссийского психоза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу нужно отказаться от «массового антироссийского психоза».

По его словам, это позволит спокойно продолжить диалог.

«Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать обострение отношений России с рядом государств.

Песков отметил, что Россия не является инициатором этой напряженности.

«Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время... Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады», — отметил представитель Кремля.

Обвинения властей Чехии Песков назвал «совершенно безосновательными».

Песков отметил, что из последних обвинений РФ, «каких-либо вразумительных объяснений» и доказательств никто не привел.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

В МИД России в ответ заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства Чехии.