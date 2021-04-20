Трамп заявил о серьезном намерении баллотироваться на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Экс-глава государства отметил, что предстоящие выборы пройдут еще не скоро, но судя по голосам, которыми политик заручился на последних выборах (75 млн), уровень его поддержки остается высоким.

Бывший глава Белого дома отметил, что относится к идее участия в президентской гонке со всей серьезностью. «Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом», — сказал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.