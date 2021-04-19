Чешский премьер опроверг версию о нападения РФ на Чехию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы во Врбетице не были актом государственного терроризма России по отношению к Чехии, сообщает РИА «Новости».

«Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекречивания документа об инциденте. Но расследование продолжается», — заявил Бабиш.

Он также «неадекватной» реакцию России на высылку восемнадцати российских дипломатов из Чехии.

«Реакция России была неадекватной. Ведь не мы нанесли ущерб, не мы посылали агентов для диверсий. Это мы во вторник обсудим с Гамачеком», — сообщил Бабиш.

Ян Гамачек — глава МВД и МИД Чехии. Ранее он заявил, что работа посольства Чехии в Москве парализована.

Чешский премьер Андрей Бабиш ранее заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице. Речь идет об инциденте 2014 года. В результате Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовала реакция Москвы после высылки дипломатов из Праги. В частности, послу Чехии Витезславу Пивоньке сообщили о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.