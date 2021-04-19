Фракция Зеленского потребовала расторжения дипотношений с РФ

В Верховной раде фракция президентской партии «Слуга народа» потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Заявление фракции опубликовала на странице в Facebook депутат Елизавета Богуцкая.

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами, расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией», — говорится в документе.

Также депутаты призывают провести призыв резервистов в вооруженные силы и начать проведение мероприятий по мобилизации.

Кроме того, парламентарии хотят попросить Великобританию и США направить своих военных на территорию Украины.

Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины «экзистенциальной угрозой».

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.