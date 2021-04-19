Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил Компартию

Делегаты кубинской компартии избрали президента страны Мигеля Диаса-Канеля первым секретарем центрального комитета. Об этом сообщается в Twitter организации.

«Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы на 8-м конгрессе партии», — говорится в сообщении.

Теперь Диас-Канель занимает три ключевых политических должности в стране.

Ранее стало известно, что Рауль Кастро решил уйти с поста первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы.

Отмечается, что 89-летний генерал армии передает управление страной группе подготовленных лидеров, «закаленных десятилетиями опыта, приверженных Революции».

Кастро в 2008-2018 годах был руководителем государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными Силами Кубы. С 2011 года он также занимал пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии страны.