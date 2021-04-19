МИД прокомментировал заявления Праги о Петрове и Боширове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Праги о том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов разыскиваются в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

«В ход идут любые фейки», - цитируют Захарову РИА «Новости»РИА Новости.

Ранее полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей. На странице полиции в Twitter также размещены их фотографии. При этом в правоохранительных органах Чехии отказались сообщить о возможной связи между розыском Петрова и Боширова - и высылкой из страны 18 российских дипломатов.

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 сотрудников российской дипломатической миссии, они должны покинуть страну в течение 48 часов.