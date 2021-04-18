МИД РФ заявил об ответных мерах в адрес Чехии из-за высылки дипломатов

Россия примет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Выражаем чешским властям решительный протест», — говорится в публикации.

Также там отмечается, что Москва примет ответные меры, которые заставят «осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений» между Россией и Чехией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение о высылке, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Позже это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а в Совфеде предложили ввести санкции в отношении Чехии в социальной и экономической сферах.