Украина высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение трех дней.

«В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что эта мера является ответным шагом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в МИДе выразили решительный протест на задержание украинского дипломата. В ведомстве назвали арест «неправомерным». Также украинское министерство «полностью исключило» обвинения, которые были предъявлены работнику.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже спикер МИДа Украины Олег Николенко заявил, что Киев подготовит ответ на задержание Сосонюка в Петербурге. Он также назвал задержание украинского консула «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».