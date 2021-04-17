В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море

Беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море являются наглостью. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА «Новости».

«Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией, мы сами решим, кого пускать через наш пролив. Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи», — сказал Бальбек.

Ранее в НАТО потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, для иностранных военных кораблей и других государственных судов приостанавливается осуществление права мирного прохода через некоторые районы Черного моря в зоне территориальных вод России.