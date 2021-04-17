США выразили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия

США в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года подтвердили намеренность защищать Япония, используя для этого все доступные средства вплоть до ядерного оружния. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

«США подтверждают свою непоколебимую поддержку безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные», — говорится в документе, подписанном президентом США Джозефом Байденом и премьером Японии Ёсихидэ Сугой.

Ранее Байден и премьер Японии Ёсихидэ Сугой подписали декларацию, согласно которой страны выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе.

До этого сообщалось, что на Тайвань 13 апреля отправится неофициальная делегация США. в состав делегации войдут экс-сенатор Крис Додд и бывшие первые заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.