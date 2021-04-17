Госдеп США сожалеет о высылке своих дипломатов из РФ

Госдеп выразил сожаление о «ведущих к эскалации и достойных сожаления» контрмерах РФ и оставляет за собой право ответить на них, заявил представитель. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя госдепартамента.

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что Москва в ближайшее время обнародует список восьми высокопоставленных чиновников и деятелей США, которым на бессрочной основе закроют въезд в РФ. В МИДе отметили, что это станет «зеркальным ответом» на санкции в отношении российских официальных лиц, которых Вашингтон в марте внес в свой черный список.

До этого стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.