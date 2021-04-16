МИД опубликовал имена американских чиновников, попавших под санкции РФ

Россия внесла в «черный список» восемь американских чиновников, которые ответственны за реализацию антироссийского курса. Заявление опубликовал российский МИД.

Под санкции попали генеральный прокурор Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Также Россия закрыла въезд бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

«Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе назвали такое решение зеркальным ответом на американские санкции против российских официальных лиц.

Ранее министерство объявило, что Москва в ближайшее время обнародует список восьми высокопоставленных чиновников и деятелей США, которым на бессрочной основе закроют въезд в РФ.