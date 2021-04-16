МИД Литвы вызвал посла России

Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что российскому дипломату сообщили «о неодобрении Литвой нынешней внешней политики России и нарушений прав человека в стране».

Там указали, что в ходе встречи литовская сторона выразила глубокую обеспокоенность якобы «наращиванием российской военной мощи» у восточной границы Украины и в Крыму, «попыткой отравить российского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным тюремным заключением, агрессивными действиями и неприемлемым поведением в международном пространстве, включая вредоносные кибератаки», попытками оказать влияние на выборы в США и других государствах, а «также финансированием деятельности, направленной против американских войск в Афганистане».

Накануне МИД Польши вызвал российского посла в республике Сергея Андреева.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ответил на обвинения России в кибератаках.