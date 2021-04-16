Депутаты бундестага резко выступили против законопроекта, ужесточающего локдаун в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 16 апреля, представила в бундестаге четвертый пакет поправок к закону об эпидемиологический защите населения, депутаты от оппозиции резко выступили против этого документа, передает РИА «Новости».

Согласно поправкам, в стране усилят ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Наибольшее негодование парламентариев вызвало введение на общенациональном уровне комендантского часа и обязательных ограничений в случае, если число новых зараженных за неделю превысит 100 человек на 100 тысяч населения. Решения о таких мерах ранее принимали федеральные земли, на всю страну это не распространялось.

Меркель подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в стране очень серьезная, наступила третья волна заболевания, она призвала отнестись к этому серьезно.

Канцлер обратила внимание на то, что ограничения передвижения жителей страны предусмотрены в современном законе об эпидемиологической защите.

После этих слов в зале бундестага депутата начали возмущаться. Президенту бундестага ФРГ Шойбле пришлось призвать парламентариев к соблюдению порядка.

«Спустя 13 месяцев пандемии мы выучили как минимум один урок: вирус не прощает полумер. Это все только усложняет. Вирус не прощает колебаний. Это все только продлевает ситуацию», — подытожила Меркель.

Ранее активисты немецкой организации Move Politics Campact принесли к офису канцлера ФРГ Ангелы Меркель гробы. Акция была проведена, чтобы обратить внимание властей на ухудшение ситуации с коронавирусом в стране.