Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Польша признала трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте польского министерства иностранных дел.

«15 апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве», — говорится в сообщении.

Основанием власти назвали нарушение ими «условий дипломатического статуса», а также «действия во вред Республике Польша».

До этого официальный представитель дипмиссии Владимир Александров сообщил о том, что министерство иностранных дел Польши вызвал российского посла в республике Сергея Андреева.

15 апреля стало известно, что США планируют выслать 10 российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.