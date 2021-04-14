Жириновский заявил, что Зюганов сложит с себя полномочия

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов не будет принимать участия на ближайших внутрипартийных выборах, сообщает РИА «Новости».

«Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Афонин», — предполагает Жириновский.

Лидер ЛДПР имеет ввиду Юрия Вячеславовича Афонина, члена Президиума ЦК КПРФ, депутата Государственной думы и первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод», — добавил Жириновский.

КПРФ существует в России с 14 февраля 1993-го, а как партия-наследник Коммунистической партии РСФСР — с 19 июня 1990 года. Геннадий Зюганов руководит партией с 1993 года.

Ранее стало известно, что муниципальные выборы в 5 регионах завершаются без серьезных нареканий от наблюдателей.