В МИД Турции не увидели политических причин в решении РФ ограничить авиаперелеты

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит никаких политических причин в решении Российской Федерации ограничить авиасообщение с республикой. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем над вопросом возобновления авиасообщения», — отметил он.

Кроме того, он напомнил, что делегация из России прибудет в страну, чтобы лично посмотреть на все меры, которые были приняты государством в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о приостановлении авиасообщения России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в эти страны.