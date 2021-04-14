Захарова: НАТО подстрекает Киев продолжать конфликт в Донбассе

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что североатлантический альянс (НАТО) подстрекает украинский истеблишмент к поддержанию напряженности в Донбассе. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. <…> Альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (в Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, ЕС, представляющий объединение европейских государств с мощной экономикой, вооруженными силами и спецслужбами, ведет наблюдение за тем, что сейчас происходит «в самом сердце» Европы. «Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности», — добавила она.

Также Захарова отметила, что в Евросоюзе ужесточили риторику в отношении Российской Федерации, так как они возложили на нее ответственность за провал всего происходящего на Украине.

«Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей, — мы свою часть работы сделали», — сказала она.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов.