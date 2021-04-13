СМИ: Порошенко сделал пластическую операцию

Экс-президент Украины Петр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в новом образе. Как пишет «Страна.ua», политик мог сделать пластическую операцию.

По оценке издания, Порошенко был обут в новые лоферы от французского бренда Louis Vuitton стоимостью в $875 (₽66 тыс.).

Отмечается, что также Порошенко сменил стрижку и, по мнению опрошенных изданием специалистов, сделал пластическую операцию.

Ранее сообщалось, что в июле налоговая инспекция может ликвидировать российскую компанию, связанную со структурами экс-президента Украины Петра Порошенко, — «СВ Моторинвест». Расположенная в Тольятти фирма занималась ввозом китайских автомобилей в Россию даже в период острой фазы конфликта в Донбассе, однако в последнее время не подавала отчетность. Налоговики выявили нарушения подачи сведений в ЕГРЮЛ и уже через полгода могут ее ликвидировать.