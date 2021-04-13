США отправляют на Тайвань неофициальную делегацию

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Global Look Press

На Тайвань 13 апреля отправится неофициальная делегация США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Белый дом.

Согласно сообщению, в состав делегации войдут экс-сенатор Крис Додд и бывшие первые заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.

Отмечается, что делегация проведет встречу с представителями местных властей. Саму поездку в Белом доме назвали продолжением «традиции администраций отправлять на Тайвань высокие неофициальные делегации».

«Выбор данных лиц, являющихся давними друзьями Тайваня и связанных с президентом Байденом, посылает важный сигнал о приверженности США Тайваню и его демократии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США намерены углублять сотрудничество в сфере общих интересов с Тайванем в рамках политики «одного Китая».