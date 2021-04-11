Россия рассчитывает на деполитизированный подход Франции к вакцине «Спутник V»

Россия рассчитывает на непредвзятый и деполитизированный подход Франции к вакцине «Спутник V». Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, передает ТАСС.

«Позиция французской стороны, которая неоднократно была озвучена высокопоставленными официальными лицами, заключается в том, что использование российского антиковидного препарата во Франции возможно только после завершения экспертизы, которую проводит в настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам», — сказал он.

Ранее Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам.