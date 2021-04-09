Тихановская объяснила, почему не создает партию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала на трансляции на своем YouTube-канале, что не создаст политическую партию, так как не собирается баллотироваться на следующих выборах.

«Я партию делать точно не собираюсь», — заявила она.

Также она прокомментировала планы создать свои партии, которые озвучили команды экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко.

«Это — мобилизующая сила для белорусов», — отметила Тихановская, указав, что создание партий является естественным процессом объединения единомышленников.

Отказ участия в новых выборах она объясняет изначальной идеей создания условий для перевыборов без участия действующего президента Белоруссии, Александра Лукашенко.

Светлана Тихановская и Павел Латушко были включены КГБ в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, официальный Минск добивается их экстрадиции.

Ранее белорусская оппозиция разделилась на партии.