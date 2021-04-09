МИД РФ: членство Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в пятницу, 9 апреля, что членство Украины в НАТО, на которое рассчитывает Киев, может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, передает РИА «Новости».

«Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке», — сказала дипломат на брифинге.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является единственным путем к завершению конфликта в этом регионе.

В дальнейшем представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.

В четверг, 8 апреля, Зеленский в качестве верховного главнокомандующего прибыл в Донбасс.