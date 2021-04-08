Песков назвал меткими слова Лаврова о «тупой линии» Вашингтона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Сергей Лавров, ранее назвавший тупой линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках.

Представитель Кремля добавил, что непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России позволяет использовать любой лексикон, чтобы описать политику Вашингтона.

«Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — ответил Песков журналистам.

Ранее Лавров заявил, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, публикует материалы, в которых подвергается критике «тупиковая линия США в отношении России». Он сказал об этом по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Накануне СМИ сообщили, что российских дипломатов, чья деятельность «не соответствует статусу», могут вскоре выслать из США. Основанием для таких действий станет обвинение в хакерской атаке и якобы вмешательстве в выборы президента. Кроме того, Вашингтон может ввести новые санкции.