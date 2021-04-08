Сидящий в СИЗО красноярский бизнесмен Быков намерен участвовать в выборах в ГД

Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков, пребывающий в СИЗО и обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, заявил, что планирует баллотироваться на выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее Быков через интернет спросил жителей региона, стоит ли ему участвовать в выборах. Он выразил благодарность всем тем, кто откликнулся на его обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в сети.

«Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец», — написал предприниматель.

Он добавил, что соответствующим решением намерен показать, как в российском правовом демократическом государстве работает Конституция и реализуется выборное законодательство, «в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным».

В марте сообщалось, что дело Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году рассмотрит суд присяжных.

В сентябре прошлого года Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.