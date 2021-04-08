Лавров заявил, что США проводят против России «тупую линию»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал «тупой» линию США в отношении Москвы. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в четверг, 8 апреля, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет» публикует материалы, в которых подвергается критике «тупиковая линия США в отношении России».

«Может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен предпринять «ответные шаги» на «атаку русских хакеров» на госучреждения США с помощью взлома софта SolarWinds и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя новые санкции.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов Москва может ответить зеркально. Кроме того, властям РФ стоит ограничить доступ к американской дипсобственности, как это произошло в Штатах, добавил сенатор.