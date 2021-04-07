Король Иордании объявил о подавлении мятежа

Король Иордании Абдалла II объявил о подавлении готовящегося мятежа в стране, его обращение к подданным приводит агентство Petra.

«Я обращаюсь к вам сегодня <...> чтобы заверить вас, что раздор прекратился», – указано в заявлении монарха.

Он также подчеркнул, что в раскрытом заговоре принимали как внутренние, так и внешние стороны. Кроме того, Абдалла II рассказал, что обвиняемый в причастности к мятежу бывший наследный принц страны Хамза бен Хусейн «находится со своей семьей во дворце», касающиеся его вопросы будут решаться внутри семьи.

В столице Иордании Аммане в ночь на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Кроме того были задержаны несколько лидеров местных бедуинских племен и члены неназванного разведывательного агентства. Власти страны предъявили обвинение единокровному брату короля Хамзе бен Хусейну, который до 2004 года был наследным принцем.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства.