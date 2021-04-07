СМИ: Зеленский планирует посетить Донбасс в ближайшие дни

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на востоке страны намерен посетить Донбасс на этой неделе, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, посещение Донбасса главой Украины состоится в этот четверг (8 апреля) или в пятницу (9 апреля). Кроме того, вместе с украинским президентом должен поехать руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

На данный момент другие подробности о визите не известны.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обострившуюся ситуацию на востоке страны.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.