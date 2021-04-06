Рябков: РФ не предоставит США новые разъяснения по Украине

Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине, Вашингтон должен довольствоваться тем, что у них уже есть. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

Так дипломат прокомментировал заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место провокациях со стороны российского государства вблизи восточной границы Украины.

По словам Рябкова, российская сторона уже предоставляла всю необходимую информацию американцам на прошлой неделе, однако те не захотели «засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений».

«Когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причём, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать) эту тему у нас пропало полностью», — сказал замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что тот, кто хочет получить что-то от России, должен прочитать записи, предоставленные на прошлой неделе, Москве больше добавить нечего.

«Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны», — добавил Рябков.

Он также отметил, что в последние годы с Вашингтоном не складывается диалог, либо он молчит, либо вовсе не реагирует на дипломатические ноты, что, по мнению Рябкова, неприемлемо и недопустимо.

2 апреля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Позднее представитель американского Госдепартамента сообщил о готовности Вашингтона провести диалог с Москвой по ситуации вокруг Украины.