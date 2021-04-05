Госдеп США попросил Россию объяснить перемещение войск у границы с Украиной

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения по поводу «провокации» у украинской границы. Он сказал об этом во время брифинга Государственного департамента.

Представитель высказался, что США расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.

«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российские дипломаты ведут постоянную совместную работу с американскими коллегами по вопросу деэскалации конфликта на Украине.