Кремль подтвердил телефонную беседу Путина и президента Аргентины

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре, прошедшем в понедельник, 5 апреля, пожелал заболевшему COVID-19 президенту Аргентины Альберто Фернандесу скорейшего выздоровления, передает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, российский лидер поздравил своего коллегу с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат. Позже политик рассказал о своем самочувствии.

4 апреля в Аргентину прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — 497 тысяч доз. 23 декабря Аргентина зарегистрировала этот препарат. Вакцинация «Спутником V» стартовала 29 декабря. Также в стране одобрены вакцины Sinopharm и Covishield. В Аргентине коронавирусом заразились 2 383 537 человек, скончались 56 106 пациентов.