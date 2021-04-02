Джо Байдену сообщили об инциденте в Капитолии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден осведомлен об инциденте у Капитолия, передает CNN.

По данным Associated Press, мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов.

После этого он был застрелен, а полицейские госпитализированы — один из них находился в тяжелом состоянии. Чуть позже стало известно, что полицейский погиб.

Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.

Ранее глава полиции Вашингтона заявил, что инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом