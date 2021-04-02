Умер водитель, напавший на КПП у Капитолия
Водитель автомобиля, протаранившего контрольно-пропускной пункт в Вашингтоне у Капитолия, скончался, передает MSNBC.
По данным The Associated Press, мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов.
После этого он был застрелен.
Два полицейских госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса.
Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.
Позже стало известно, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу.