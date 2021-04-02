Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности
Ольга Якушева
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Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности, передает Reuters.
Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса.
Как передает Fox News, автомобиль врезался в ограждение у Капитолия.
«Из-за внешней угрозы безопасности в настоящее время запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия», — прозвучало объявление по всему комплексу.
На видео с места событий видно, что как минимум один человек лежит на земле.
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