Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут первый телефонный разговор с тех пор, как Байден вступил в должность, сообщает Politico.

Разговор последует как минимум за тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе.

По данным издания, украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что в Киеве не ждут «символического» разговора между Зеленским и Байденом. По его словам, переговоры политиков должны быть наполнены реальным содержанием.

1 апреля США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой. Также США выделили Украине $2 млрд на обеспечение безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военные гарантии США Украине «медвежьей услугой».