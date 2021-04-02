В МИД РФ требует соблюдение норм мореплавания в районе «Северного потока — 2»

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Российская Федерация считает, что нормы мореплавания в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» должны быть строго соблюдены. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель добавил, что на сегодняшний день Россия уверена, что данный проект будет реализован к концу 2021 года, однако государство рассчитывает, что не будет предпринято никаких препятствующих действий, противоречащих его реализации.

«У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС», — отметил Грушко.

Ранее депутаты Государственной думы Российской Федерации прокомментировали заявление оператора «Северного потока — 2» о повышенной активности иностранных военных в районе строительства трубопровода.