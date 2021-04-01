МИД России выразил протест Литве из-за продления срока осужденному Мелю

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия выражает протест в связи с действиями литовского суда в отношении россиянина Юрия Меля. Об этом сообщает ТАСС.

«Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля. <…> Будем содействовать подаче его адвокатами апелляции в Верховный суд и дальнейшему обращению в международные судебные инстанции», — подчеркнула она.

Кроме того, Захарова отметила, что РФ требует немедленного освобождения осужденного россиянина от «литовского репрессивного режима», добавив, что незаконные действия Вильнюса «не останутся без последствий».

По мнению официального представителя МИД РФ, в этой стране происходит «позорное судилище», на которое необходимо обратить свое внимание международным правозащитным организациям, а также властям стран ЕС.

Ранее апелляционный суд Литвы в среду, 31 марта, продлил российскому гражданину и полковнику в отставке Юрию Мелю срок тюремного заключения до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года.

Меля арестовали во время частной поездки в балтийское государство в 2010 году. В марте прошлого года Вильнюсский окружной суд осудил россиянина по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях.