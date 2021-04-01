Захарова назвала «пропитанным двойными стандартами» доклад США по правам человека

Доклад Госдепартамента США о правах человека в мире пропитан двойными стандартами и клишированными обвинениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Текст [доклада], это так всегда бывает, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах», — сказала Захарова.

По ее словам, страны поделены на хорошие и плохие в зависимости от того, отвечают ли они стратегическим установкам Вашингтона. Кроме того, Захарова заявила, что США также обозначили круг «стран-штрафников», что не удивляет.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России оценило ежегодный доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире, отметив, что Соединенные Штаты являются «одним из главных нарушителей прав человека».

До этого Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.