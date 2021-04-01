Байден снова оступился на трапе самолета

Президент США Джо Байден вновь оступился на трапе при подъеме на самолет Air Force One. Видеозапись публикует издание The Hill на своей странице в Twitter.

«Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания», — указано в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу под дождем, держа в руках зонт. Почти у конца лестницы американский президент вновь оступается, однако на этот раз ему удается избежать падения.

Ранее в марте текущего года Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One для вылета в Джорджию. В Белом доме заявили, что причиной падения стал сильный ветер.