Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу республиканского министерства информации и печати Ахмеда Дудаева.

По словам министра, Кадыров выдвинут на премию «за заслуги в установлении и сохранении мира на территории Чеченской республики».

При этом Дудаев не сообщил, кто выдвинул главу республики на Нобелевскую премию, так как эта информация является конфиденциальной.

Факт выдвижения подтвердил также президент Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник. По его словам, в соответствии с правилами нобелевских комитетов все выдвижения находятся в секрете в течение 50 лет, информация о выдвижении Кадырова «прошла частным путем».

«Говоря не дословно, а в общих чертах: [Кадыров выдвинут на премию] за выдающийся вклад в установление мира в Чечне в последние 15-20 лет, в краю, где раньше была войн», — рассказал Тютюнник.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.