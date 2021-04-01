В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Global Look Press

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о решении России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале текущего года. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, вмешательство иностранных дипломатов во внутренние дела России нанесло определенный ущерб репутации их государств, поэтому эта тема до сих пор является болезненной для вышеупомянутых стран.

«И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что высылка дипломатов была оправданным решением, так как Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств в свою внутриполитическую ситуацию.

Ранее глава Боррель раскритиковал решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале. Он заявил, что это «уже не унижение, а проявление агрессии».