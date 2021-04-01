В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о решении России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале текущего года. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, вмешательство иностранных дипломатов во внутренние дела России нанесло определенный ущерб репутации их государств, поэтому эта тема до сих пор является болезненной для вышеупомянутых стран.

«И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что высылка дипломатов была оправданным решением, так как Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств в свою внутриполитическую ситуацию.

Ранее глава Боррель раскритиковал решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале. Он заявил, что это «уже не унижение, а проявление агрессии».