Премьер Грузии раскритиковал партию Саакашвили за провокацию при визите Познера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» за провокацию при визите российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер отметил, группа людей намеревалась выразить протест в связи с визитом Познера, что было «деструктивно» использовано партией бывшего лидера страны.

«Цель Саакашвили — деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны», — заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что в очередной раз это было сделано тогда, когда Грузия начала открываться для туристов.

По словам премьер-министра, форма протеста, которую выбрали последователи экс-президента, выходит за рамки цивилизованного поведения и стандартов республики. Гарибашвили назвал партию «Нацдвижение» «деградировавшей группой, с которой цивилизованный диалог невозможен».

Ранее сообщалось, что Познер покинул Грузию.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста в связи с визитом Владимира Познера в страну. Митингующие выражали свое недовольстве словами журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что российский телеведущий является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляли некоторые демонстранты.

Впоследствии Познер сообщил, что находится в безопасности. По словам телеведущего, он прибыл в Тбилиси, чтобы отметить 1 апреля свой 87-й день рождения, обратно он планировал уезжать 3 апреля.