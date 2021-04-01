Познер не стал рассказывать, куда полетел после беспорядков в Тбилиси

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Владимир Познер отказался сообщать, куда отправился после беспорядков в Тбилиси.

«Никому не даю интервью пока по этой теме. Ничего больше сказать не могу», – ответил телеведущий на вопрос «Газеты.Ru» о том, где сейчас находится.

Накануне Владимиру Познеру пришлось покинуть столицу Грузии, куда он отправился отмечать свое 87-летие. После прилета журналиста в Тбилиси протестующие окружили вход отеля, где он остановился. Телеведущего в грузинской столице встретили акцией протеста. Активисты пытались прорвать полицейское оцепление, выкрикивали требования выдворить Владимира Познера из страны. Им не понравились сделанные ранее заявления журналиста о территориальной целостности Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, а на асфальте появилась надпись красной краской – «Вон из Грузии». По информации телеканала «Рустави-2», Познера и несколько десятков его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля. Журналист улетел из Тбилиси чартерным рейсом.