В Раде предрекли безвозвратную потерю Донбасса для Украины

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Киев может в скором времени «безвозвратно» потерять Донбасс. Об этом сообщает сайт партии.

По словам политика, украинским властям «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не станет выполнять Минские соглашения, считает парламентарий.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», – сказал Кива.

Он уверен, что при таком отношении официального Киева в Донбассе «не останется украинцев», «готовых отдать жизни своих детей» Украине, «которую они считали своей родиной».

По мнению политика, в Крыму такие люди уже отсутствуют. «И, если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», – подчеркнул Кива.