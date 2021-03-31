Покинувший КПРФ Максим Шевченко возглавил предвыборный список РПСС

Журналист и политик Максим Шевченко объявил в среду о том, что принял предложение стать лидером Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что он возглавит ее федеральный список на предстоящих выборах в Госдуму.

В свою очередь, председателем ЦК РПСС стал известный медиаменеджер Константин Рыков.

Шевченко выразил РПСС признательность за предложение помочь ему в процессе выдвижения по столичному 208-му округу.

До последнего времени Шевченко являлся лидером фракции коммунистов в заксобрании Владимирской области.

По словам Шевченко, у руководства РПСС на примете «большой перечень ярких людей» для потенциального их включения в партийный список на выборах в парламент.